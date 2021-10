Eine Person, die sich am vergangenen Wochenende ganztägig in der Sonnentherme Lutzmannsburg und im Hotel Sonnenpark Lutzmannsburg aufgehalten hat, wurde positiv auf das Coronavirus getestet, wie der Krisenstab des Landes am Mittwoch mitteilte.

Daher ersucht die Gesundheitsbehörde vorsorglich alle Personen, die am 16. und 17. Oktober 2021 die Sonnentherme und das Hotel Sonnenpark besucht haben, sich in einer burgenländischen Apotheke einem PCR-Test zu unterziehen und ihren Gesundheitszustand zu beobachten. Dies gilt auch für Personen, die bereits vollständig geimpft sind.

Bei Auftreten von Symptomen, wie Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Schnupfen, Entzündungen der oberen Atemwege, Fieber, trockenem Husten oder plötzlichem Verlust des Geschmacks-bzw. Geruchssinnes, wenden Sie sich umgehend an die kostenlose Gesundheitshotline 1450.