Öffentlicher Aufruf nach Corona-Fall in Disco in Eisenstadt

Das Land Burgenland hat am Mittwoch einen öffentlichen Aufruf nach einem Corona-Fall in der Disco „James Dean“ in Eisenstadt gestartet. Eine Person, die in der Nacht auf vergangenen Sonntag in dem Nachtlokal feiern war, wurde positiv getestet, teilte der Koordinationsstab Coronavirus in einer Aussendung mit. Alle, die in derselben Nacht im „James Dean“ waren, sollen in einer Apotheke einen PCR-Test machen - auch jene, die bereits vollständig geimpft sind.

Außerdem fordert die Gesundheitsbehörde des Magistrats Eisenstadt die Discobesucher dazu auf, ihren Gesundheitszustand zu beobachten und sich bei Symptomen an die Hotline 1450 zu wenden. Die infizierte Person und alle bekannten Kontaktpersonen seien natürlich bereits in Quarantäne, so der Koordinationsstab.