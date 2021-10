Dienstagabend gegen 17.25 Uhr kam es in Markt Allhau, Bezirk Oberwart, bei der Kreislaufwirtschaft Haller in einem Wirtschaftsgebäude zu einem Brand. Laut Landesfeuerwehrzentrale rückten die Feuerwehr Markt Allhau und die Wehren aus Oberwart, Buchschachen, Kitzladen und Wolfau zum Löscheinsatz aus.

Der Betrieb von Christoph Haller ist einer der größten Mastbetriebe Österreichs mit mehr als tausend Stieren. Laut ersten Informationen mussten die Rinder nicht in Sicherheit gebracht werden. Die Löscharbeiten dauerten am Abend noch an.