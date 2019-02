Kreislauf vom Stier zum „Bullinarium“

Dieser Kreislauf wird jetzt mit „Hallers Bullinarium“ in Markt Allhau erweitert und perfektioniert. „Wir haben mit unserem Kreislauf den Konsumenten nicht erreicht, den wollen wir jetzt einbinden“, erklärt Haller. Dazu baut er mit seiner Familie ein besonderes Restaurant, in dem der Besuch zum Erlebnis werden soll. „Das Konzept besteht aus drei Teilen: aus dem Restaurant, wo alles vom Rind auf den Tisch kommt, über ein Infozentrum, in dem transparent erklärt wird, was auf den Teller kommt, bis hin zum , Meating Point’, einem Café für die Besucher“, erklärt der Unternehmer. Das 6,5 Millionen-Euro-Projekt soll 2020 im Frühjahr eröffnet werden. Es soll den Familienbetrieb ergänzen.