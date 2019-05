„Bullinarium“: Vom Stall auf den Tisch

6,5 Millionen Euro investiert der Unternehmer in sein Projekt, das Genuss und Erlebnis verbinden soll. Mit dem „ Bullinarium – Hallers Bull Beef & Infotainment“ will er gemeinsam mit seiner Familie den Konsumenten einen Einblick in die Erzeugung von qualitativ hochwertigen und gesunden Rindfleisch geben. „Wir wollen bei höchster Achtung vor den Tieren, eine Bewusstseinsbildung für natürliche Kreisläufe ermöglichen“, meint Haller.

Das Konzept besteht aus drei Teilen: aus dem Restaurant, wo alles vom Rind auf den Tisch kommt, über ein Infozentrum, bis hin zu einem Café als „Meating Point“ für die Besucher. Schwiegersohn Mateo, der Küchenchef bei Do&Co in Wien war und in mehreren Spitzenrestaurants in Spanien gearbeitet hat, wird die Küche übernehmen.