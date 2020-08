„Corona-Security“ für Badegäste

Bis zu 4.500 Gäste pro Tag besuchen an heißen Sommertagen das Strandbad Podersdorf am Neusiedler See. Viele Familien nutzen das Angebot am pannonischen Steppensee zur Abkühlung. Da könne es schon vorkommen, dass ein paar befreundete Gruppen zu nahe beieinander sitzen, weiß Rene Lentsch, Geschäftsführer der Podersdorfer Tourismusgesellschaft.

Um das Risiko einer potenziellen Infektion mit dem Corona-Virus hintanzuhalten, kommt seit wenigen Tagen ein spezieller „Corona-Security“ im Strandbad zum Einsatz.