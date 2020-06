Corona in NMS Markt Allhau: Kontaktpersonen negativ

Dennoch bleiben die 15 untersuchten Personen wie vorgeschrieben 14 Tage in Quarantäne. An der NMS Markt Allhau gibt es derzeit keine weiteren Covid-19-Infektionen.

Die Durchtestung sämtlicher Schüler sowie des Lehrpersonals fand auf freiwilliger Basis in Abstimmung mit der Bildungsdirektion statt. Die Ergebnisse des Screenings werden in den nächsten Tagen feststehen. Vorsorglich hat die Bildungsdirektion bis Ende der Woche an der NMS Unterricht zu Hause angeordnet. „Für das Schulwesen ist die Gesundheit der Schüler und deren Kontaktpersonen höchstes Gut“, betont Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz.

Screening-Testungen gehen weiter

Das Land Burgenland führt seit einigen Wochen Screening-Testungen in unterschiedlichsten Einrichtungen durch, um eventuell asymptomatisch Covid-19-Erkrankte zu finden und entsprechende Maßnahmen einleiten zu können.

Bisher wurden etwa Bewohner und Personal der burgenländischen Altenwohn- und Pflegeheime, Krankenanstalten, Hauskrankenpflege und niedergelassene Ärzte samt Ordinationspersonal sowie Behinderteneinrichtungen getestet. Die Screenings der burgenländischen Zahnärzte seien am Laufen, hieß es.