Jennersdorf überrascht von Pfarrerwechsel

Die Ankündigung, Pfarrer Norbert Filipitsch werde Jennersdorf nach acht Jahren am 1. September verlassen, überraschte seine Gemeinde am Donnerstag. Dass die Neuigkeit über Soziale Medien die Runde machte, bedauert der Geistliche. „Ich wollte es eigentlich am Pfingstwochenende in Ruhe bekannt geben, musste jetzt aber kurzfristig reagieren“, sagt er. Der Vorstand des Pfarrgemeinderates kritisiert den Wechsel in einem Schreiben an die Diözese Eisenstadt – und beklagt, nicht in die Entscheidung eingebunden worden zu sein.

Dominik Orieschnig, Sprecher der Diözese, stellt klar: „So wie immer hat die Personalkommission nach monatelangen Planungen die im Gebiet der ganzen Diözese anfallenden personellen Veränderungen beschlossen. Das ist der übliche Vorgang.“ Die Versetzungen seien mit allen Seelsorgern abgestimmt gewesen. Den Gesprächen der Priester darüber mit ihren Pfarrgemeinderäten habe man nicht „durch öffentliche Vorinformationen über einzelne Personalien“ zuvorkommen wollen. Ein für 9. Mai geplantes Gespräch von Bischof Ägidius Zsifkovics mit dem Pfarrgemeinderat in Jennersdorf habe Corona-bedingt – so wie sämtliche Pfarrvisitationen des Bischofs heuer – abgesagt werden müssen.