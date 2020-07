Corona: Doskozil macht seine eigenen Regeln

Das Burgenland will künftig alle Corona-Tests in den Labors der fünf Krankenhäuser im Land auswerten lassen, weil das in Wien oder Graz zu lange dauere, sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Montag in Eisenstadt.

Am vergangenen Donnerstag seien nach zwei Coronavirus-Fällen Bewohner und Personal zweier Pflegeheime im Südburgenland getestet worden. „Kein einziges Testergebnis ist bis jetzt da. So kann es nicht sein“, polterte Doskozil. Die Ergebnisse sollten innerhalb eines Tages vorliegen, präzisierte Doskozil auf KURIER-Nachfrage.

An der Teilung der Kosten für die Testungen zwischen Bund und Land werde sich nichts ändern.