Commerzialbank: Gericht macht Weg für zweiten Prozess frei

Das OLG Wien kam zum Ergebnis, "dass die Verdachtsmomente für die Anklage ausreichen. Ob die vorgeworfenen strafbaren Handlungen auch tatsächlich begangen worden sind, hat aber das Landesgericht Eisenstadt nach der Hauptverhandlung zu entscheiden", so OLG-Sprecher Reinhard Hinger.

Was in der nun rechtskräftigen Anklage steht: Die teilweise seit Anfang der 2000er-Jahre maroden Betriebe der drei Unternehmer – neben Stangl und Zimmermann noch ein Tischler – sollen durch unrechtmäßige Bargeldzuflüsse und Kredite aus der Commerzialbank künstlich am Leben erhalten worden sein.