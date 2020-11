Commerzialbank: Das Warten auf die Klage-Klarheit

Noch im November sollen die von der Pleite der Commerzialbank betroffenen Gemeinden im Bezirk Mattersburg erfahren, wie es mit ihren Schadenersatzansprüchen weitergeht. Wie berichtet hatten alle neun Gemeinden, in denen die Commerzialbank einen Standort hatte, Einlagen bei der seit Mitte Juli geschlossenen Bank. In Summe sollen es rund sechs Millionen Euro sein.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hatte Anfang August in einem KURIER-Interview angekündigt, die durch die Malversationen in der Bank zum Handkuss gekommenen Kommunen könnten sich einer Amtshaftungsklage des Landes gegen den Bund anschließen. Das Land würde den Gemeinden die Forderungen an die Bank abkaufen, und ihnen zwischen 60 und 80 Prozent des Schadens aus den Bank-Geschäften ersetzen. Die Gemeinden ersparten sich so einen jahrelangen Prozess mit ungewissem Ausgang.

Das Land hat die Republik deshalb im Visier, weil Doskozil Versäumnisse von Bundesstellen bei früheren Überprüfungen der Bank ortet und bei den mutmaßlichen Hauptverantwortlichen der Malaise nichts zu holen sein dürfte. Denn sowohl Ex-Bank-Vorstand Martin Pucher als auch dessen frühere rechte Hand Franziska Klikovits haben bereits Privatkonkurs angemeldet.