Cobra-Einsatz nach Messerattacke auf Nachbarn in Nickelsdorf

Dramatische Szenen spielten sich am Mittwoch gegen 5:30 Uhr in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) ab. Im Zuge einer Auseinandersetzung zwischen zwei Nachbarn attackierte ein 42-jähriger Mann seinen 35-jährigen Nachbarn mit einem Messer. Dieser konnte jedoch durch eine schnelle Reaktionsbewegung ausweichen, der 42-jährige dürfte sich dabei selbst verletzt haben.

Einsatzkommando Cobra gerufen

Aufgrund der Tatsache, dass beim Eintreffen der Polizei nicht klar war, wo sich der 42-jährige aufhielt, sich in seiner Wohnung Familienmitglieder befanden und gewalttätige Reaktionen zu befürchten waren, wurde auch das Einsatzkommando Cobra alarmiert. Durch ein Verhandlungsteam der Polizei konnte er schließlich veranlasst werden, die Wohnung freiwillig zu verlassen. Der Mann wurde festgenommen, über Anordnung der Staatsanwaltschaft in U-Haft genommen und in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert. Weitere Erhebungen durch die Polizei folgen.