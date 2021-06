Burgenlands Kultur ist zurück – und wie!

Am Samstag, 5. Juni, stellt Dorothea Zeichmann ihr zweisprachiges Kinderbuch „Mona & Liza“ vor (19 Uhr), im Anschluss lädt Franjo Kröpfl zur gleichnamigen Ausstellung. Kabarettistisch wird es dann am Samstag, 12. Juni (20 Uhr), Tricky Nicky kommt mit seinem Programm „Nikipedia – wenn das die Omi wüsste“ in die Kuga.

In der Osliper Cselley Mühle wurde der Neustart schon am vergangenen Wochenende mit einem verkleinerten „C´est la Müh“-Festival begangen, aber bereits am kommenden Freitag (4. Juni, 20 Uhr) ist Kabarettist Alfred Dorfer mit seinem Programm „Und?“ zu Gast. Auch im Landessüden wird am Freitag Kabarett geboten, im Kulturzentrum Güssing steht Omar Sarsam mit seinem Programm „Herzalarm“ auf der Bühne.