Am Breitenbrunner Campingplatz wollen die Esterhazy Betriebe in Zukunft mit dem neuen „Glamping“-Angebot Gäste anlocken, die auch im Wohnwagen Wert auf Komfort legen – und sich diesen etwas kosten lassen: Für knapp 200 Euro pro Nacht kann man in der Hauptsaison in einem der sechs „Astella“-Wohnwägen das Camping am See von seiner luxuriösen Seite kennenlernen.

Aber auch im klassischen Hotelsektor werden rund um den Neusiedler See neue Angebote geschaffen. In Andau baut Winzer Erich Scheiblhofer gerade an seinem „Resort“. Im kommenden Sommer bleibt die Anlage mit 115 Zimmern aber noch unbewohnt, die Bauarbeiten dürften sich noch bis in den Winter hinein ziehen.

Noch länger wird es dauern, bis man im trendigen neuen Hotel in Weiden am See eines der voraussichtlich 120 Betten buchen kann. Das „Seehaus“ mit seiner begrünten Holzfassade wird für fast 16 Millionen Euro im Eck zwischen Seebad und Hafen errichtet und soll ab 2023 trendbewusste Urlauber anlocken.