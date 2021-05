SPÖ-Klausur: Diese Gestze sind heuer geplant

Die Hotels in Stegersbach sind gut gebucht, einige Zimmer im Falkensteiner Resort hat auch der SPÖ-Landtagsklub plus Entourage belegt. Statt Urlaub auf der Liegewiese diskutieren die SP-Politiker im Besprechungsraum ihre nächsten Vorhaben. „Das Tempo in der Landtagsarbeit ist hoch. Seit der letzten Klausur haben wir 29 Gesetze beschlossen, bis zum Jahresende sollen weitere 13 folgen“, sagt dazu SP-Klubobmann Robert Hergovich.