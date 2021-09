Burgenlands Industrie will weder Impfpflicht noch Mindestlohn

„Ich beneide niemanden, der in dieser Situation Entscheidungen treffen muss“, sagt Manfred Gerger, Präsident der burgenländischen Industriellenvereinigung, die am 29. September in Eisenstadt ihren 40. Geburtstag feiert.

Konkret meint Gerger damit die aktuelle Corona-Situation und die damit verbundenen Konsequenzen.