Burgenlands Baustellen zum Sommerbeginn

Bereits im Ausbau befindet sich die B51 in der Businesszone bei Neusiedl am See im Bereich Kleines Hirschfeld. Dort werden Kreuzungsbereiche neu hergestellt beziehungsweise vierstreifig ausgebaut und die Ampelanlagen erneuert, erklärt Baudirektor Wolfgang Heckenast. Bei der Kreuzung B51/Wolfgang Pauli Straße wird ein neuer Kreisverkehr errichtet. Ende September soll das Projekt abgeschlossen werden.

Hier wird bald gebaut

Weitere Baustellen wie zum Beispiel die Sanierung diverser Ortsdurchfahrten werden in den kommenden Juni-Wochen folgen, damit über die im Straßenverkehr doch etwas ruhigeren Sommermonate mit voller Kraft gebaut werden kann. Gestartet wird zum Beispiel in Eisenstadt mit der Erneuerung der Ortsdurchfahrt Rochusstraße/Bahnhofsstraße, sowie mit den Ortsdurchfahrten der südburgenländischen Ortschaften Rauchwart und Mogersdorf.