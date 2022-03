Burgenland will Vollspaltenböden in der Schweinhaltung verbieten

Der Großteil der Schweine in Österreich wird noch auf Vollspaltböden gehalten. Zu diesem Thema meldete sich am Mittwoch Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) zu Wort. "Diese Art der Tierhaltung ist seit Jahren umstritten und bereits in fünf europäischen Ländern verboten", erklärt er in einer Aussendung.

Deshalb habe sich die burgenländische Landesregierung und der Landtag gegen diese als nicht artgerecht bezeichnete Tierhaltung ausgesprochen. "Mit der Verfassungsklage soll der Vollspaltbodenhaltung in Österreich – im Interesse des Tierwohles – ein Riegel vorgeschoben werden", erklärt Doskozil.