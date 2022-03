Spital im Golser Weingarten mundet nicht

Während beim Krankenhaus Oberwart am Donnerstag die Gleichenfeier ansteht, will das Fundament für das zweite Spitalsprojekt, das LH Hans Peter Doskozil (SPÖ) angestoßen hat, nicht und nicht fest werden.

Die Grünen haben am Dienstag ein von ihnen beauftragtes Rechtsgutachten zum geplanten Spital zwischen Gols und Weiden am See präsentiert. Auf 29 Seiten kommen Wolfram Proksch und Piotr Pyka von der Wiener Rechtsanwaltskanzlei „Ethos Legal“ zum Schluss, dass „die geplante Änderung der Flächenwidmung für die Errichtung eines Krankenhauses innerhalb des Europaschutzgebietes in der Gemeinde Gols“ in mehreren Punkten im Widerspruch zum Raumplanungs- und Naturschutzgesetz sowie zum Landesentwicklungsplan des Burgenlandes stehe.