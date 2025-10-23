Blackout-Übung: 17 Organisationen trainieren Strommangellage

Im Sicherheitsmonat Oktober sensibilisiert das Land Burgenland für mögliche Krisen und informiert über Vorbereitungen. Kernstück ist am Donnerstag eine landesweite Übung mit 17 Organisationen und Unternehmen der kritischen Infrastruktur. Simuliert wird eine Strommangellage, die auch für den Fall eines Blackout angewendet werden kann.

„Es kann immer wieder – wenn auch sehr selten – zu Strommangellagen mit geplanten Netzabschaltungen oder ungeplanten Stromausfällen kommen“, so Landesrat Heinrich Dorner. Ziel sei, Abläufe so zu testen, „dass die Infrastruktur – von der Strom- und Wasserversorgung über die Abwasserentsorgung bis hin zu funktionierenden Kommunikationskanälen – im Ernstfall reibungslos funktioniert“. Ein Stromausfall ist das ungeplante Aussetzen der Versorgung.

Eine Strommangellage beschreibt eine angespannte Situation mit Energielenkung und geplanten Abschaltungen.

Ein Blackout ist ein unerwarteter, großflächiger Stromausfall und wird durch die Austrian Power Grid (APG) festgestellt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © LMS Claus Paar (4.v.l.), Hauptreferatsleiter für Katastrophenschutz und Krisenmanagement der Abteilung 8 - Kompetenzzentrum Sicherheit, und Infrastrukturlandesrat Heinrich Dorner (Mitte) starten mit dem Energielenkungsbeirat die Strommangellage-Übung.

Beim Start der Übung tagte der Energielenkungsbeirat im Landhaus in Eisenstadt. Während bei Stromausfall/Blackout die Systeme beschädigt sein können, sind sie bei Strommangellage funktionstüchtig – es fehlt jedoch elektrische Energie; angekündigte Abschaltungen können nötig werden. „Genau dieser Fall wird in der Übung simuliert“, sagte Claus Paar, Hauptreferatsleiter für Katastrophenschutz und Krisenmanagement. Die 17 Unternehmen – von Burgenland Energie, Wasser- und Abwasserverbänden, Rettungsorganisationen, Militär, Polizei und Feuerwehr bis zu Netzanbietern und Kommunikationsunternehmen – spielen betriebsspezifische Szenarien durch, um Schwachstellen zu identifizieren und auszuschließen.

Die Szenarien reichen von Notstromversorgung für Mobilfunk (A1) über Abwasser- und Wasserverbände mit Aggregatbetrieb und geordnetem Wiederhochfahren,

den Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland mit 20 Notstromaggregaten,

Fernwärme Eisenstadt mit mobiler, blackout-fähiger Heizzentrale,

BE Technology mit autarker Glasfaser-Kommunikation,

Netz Burgenland mit gestaffelter Umschaltung auf Netzersatzaggregate,

Gesundheit Burgenland (Fernwärme- und Stromausfall in der Klinik Oberwart, Internetabschaltung an allen Standorten),

Landesfeuerwehrverband (Versorgung per 100-kVA-Aggregat, Krisenkommunikation),

Landespolizeidirektion Burgenland (Resilienz, Notstrom, Funk),

Militärkommando Burgenland (Notstrom Martinskaserne),

Rotes Kreuz Burgenland (TETRA-Funk, Ressourcenlage, Kooperation mit FF Pinkafeld),

(TETRA-Funk, Ressourcenlage, Kooperation mit FF Pinkafeld), Samariterbund Burgenland (autarker Rettungsstützpunkt, Offline-Alarmierung) bis zum ORF Landesstudio Burgenland mit vierstündiger, generatorgestützter Aufrechterhaltung des Sendebetriebs.