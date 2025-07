Blackout-Gefahr: Wo Österreich bei der Sicherheit noch Lücken hat

Am Mittwoch bekam jeder Minister ein Dokument zugestellt, das es so in Österreich noch nie gegeben hat: Unter der Ägide von Peter Vorhofer hat das 2024 geschaffene Krisensicherheitsbüro zum ersten Mal ein umfassendes "Lagebild" der Republik erstellt. In dem 140 Seiten starken Geheim-Papier wird im Detail festgehalten, wie gut Österreich auf die größten Bedrohungen vorbereitet ist.

Das Besondere daran: Erstmals haben die Ministerien gemeinsam und im Dialog und nicht beschränkt auf das eigene Ressort die einzelnen Themen abgehandelt.