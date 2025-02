Angst vor einem Blackout: Wie auch Sie sich darauf vorbereiten können

Vorarlberger haben keine Angst vorm Blackout

Die Altersgruppe, die am ehesten mit einem Blackout in ihrem Wohnort binnen der nächsten zwei Jahre rechnet, sind die 18- bis 19-Jährigen mit 37,6 Prozent. Die Befragten in Salzburg erwarteten im Vergleich am häufigsten einen Stromausfall. Am niedrigsten wird das Risiko in Vorarlberg eingeschätzt. Die am meisten angegebene Vorsorgemaßnahme ist Ersatzbeleuchtung beispielsweise in Form von Kerzen oder Taschenlampen. In etwa die Hälfte der Befragten gab an, einen Vorrat an haltbaren Lebensmitteln angelegt zu haben. 13,7 Prozent der Befragten haben keine Vorsorgemaßnahmen getroffen und es auch nicht vor.

Die Befragten des Blackout Readiness Checks sind sich uneinig, ob Österreich im Falle eines großflächigen Stromausfalles ausreichend vorbereitet wäre. 47,2 Prozent gaben an, damit zu rechnen, dass der Staat betroffene Haushalte während eines Ausfalls unterstützen könnte. 52,8 Prozent sehen noch Aufholbedarf in der Vorbereitung auf größere Blackouts. Die Befragten in Vorarlberg rechneten mit 56,8 Prozent am häufigsten mit staatlicher Unterstützung, im Burgenland nur etwa ein Drittel.