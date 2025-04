In Spanien und Portugal gibt es einen größeren Stromausfall. "Pläne zur Wiederherstellung der Stromversorgung" seien in die Wege geleitet worden, hieß es vom spanischen Stromnetzbetreiber Red Eléctrica. Nach der Ursache werde gesucht. Reporterinnen und Reporter der Deutschen Presse-Agentur meldeten sowohl aus Madrid als auch aus Barcelona, dass es am Montagmittag keinen Strom gab.