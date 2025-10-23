Norbert Hofer bringt Anzeige gegen Doskozil ein

„Das riecht nach Amtsmissbrauch“, hat Norbert Hofer in der Vorwoche gemeint und eine Anzeige gegen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil überlegt. Jetzt macht der blaue Klubchef ernst und bringt wegen der Vorgänge rund um "Neue Eisenstädter" eine Sachverhaltsdarstellung gegen den roten Landeshauptmann ein, wie der KURIER am Donnerstagvormittag erfahren hat. Die Anzeige geht an die Staatsanwaltschaft Eisenstadt und die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft.

Es geht um den Verdacht des Missbrauchs der Amtsgewalt (§ 302 StGB), der Nötigung (§ 105 StGB) und der Verletzung der behördlichen Anzeige- und Verständigungspflicht (§ 78 StPO). Hofer und sein türkiser Kollege Bernd Strobl hatten in der Vorwoche auf Doskozils Präsentation der Sonderprüfung zur "Neuen Eisenstädter" (Nebau) reagiert und sich gefragt, warum Doskozil schon beim SPÖ-Wahlkampfauftakt Anfang Jänner Informationen zur Nebau gehabt habe, aber erst Mitte Oktober tätig geworden sei?