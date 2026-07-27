13 Lenker gestoppt: Große Verkehrskontrolle im Burgenland

Am Samstag der Vorwoche wurde unter der Leitung der Landesverkehrsabteilung Burgenland ein landesweites Planquadrat durchgeführt. Insgesamt 95 Polizeibedienstete aus der Landesverkehrsabteilung sowie den Bezirks- und Stadtpolizeikommanden standen im Einsatz. Im Fokus standen Alkohol- und Suchtmittelmissbrauch, Geschwindigkeitsübertretungen, Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung sowie Lenker- und Fahrzeugkontrollen. Insgesamt wurden 783 Alkomat- bzw. Alkohol-Vortests durchgeführt.

Dabei wurden 13 Fahrzeuglenkerinnen und Fahrzeuglenker in einem alkohol- oder suchtmittelbeeinträchtigten Zustand angehalten. Zwei wiesen mehr als 0,5 Promille auf, acht lagen über 0,8 Promille, drei standen unter Suchtmitteleinfluss.

Darüber hinaus wurden 319 Anzeigen erstattet, 209 Organstrafverfügungen ausgestellt und 187 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsübertretungen eingebracht. Elf Führerscheine sowie drei Kennzeichen wurden abgenommen. Keine Zulassung, keinen Führerschein Im Bezirk Oberpullendorf wurde ein Pkw-Lenker angehalten, dessen Fahrzeug nicht zum Verkehr zugelassen war und der widerrechtlich Kennzeichentafeln eines anderen Fahrzeugs verwendete. Ebenfalls dort wurde ein Lenker ohne gültige Lenkberechtigung gestoppt. Zudem wurde ein 14-jähriger Mopedlenker ohne Führerschein angehalten, bei dessen Fahrzeug technische Veränderungen festgestellt wurden.

Auf der B63 im Bereich Dürnbach/Neuhof wurde ein Pkw-Lenker mit 130 km/h im 70-km/h-Bereich gemessen, der Führerschein wurde vorläufig abgenommen. Ein 40-jähriger Motorradlenker aus Kroatien wurde auf der B50 im Ortsgebiet von Oberpullendorf mit 102 km/h statt der erlaubten 50 km/h gemessen. Auch ihm wurde der Führerschein abgenommen, zudem wurde eine Sicherheitsleistung von 350 Euro eingehoben. In Oberwart entzogen sich zwei Mopedlenker einer Kontrolle durch Flucht. Eines der Fahrzeuge wurde später ohne Zulassung, ohne Beleuchtung und ohne Lenker aufgefunden.

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