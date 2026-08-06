Messer-Drohung in Eisenstadt: Zwei Verdächtige ausgeforscht

Nach einer gefährlichen Drohung in Eisenstadt hat die Polizei Fotos von zwei Verdächtigen veröffentlicht. Noch am selben Tag meldete sich einer der abgebildeten Jugendlichen, ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Neusiedl am See, freiwillig bei der Polizeiinspektion Gattendorf. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde auch der zweite Jugendliche, ein ebenfalls 17-Jähriger aus dem Bezirk Mattersburg, ausgeforscht.

Mädchen mit Messer bedroht

Die beiden Männer stehen im Verdacht, am 23. Juni 2026 gegen 16.00 Uhr zwei unmündige Mädchen mit einem Messer bedroht zu haben. Bei einer ersten Befragung gab einer der Burschen an, sich gemeinsam mit seinem Freund am 23. Juni 2026 in Eisenstadt aufgehalten zu haben. Es habe zwar Kontakt zu den beiden Mädchen gegeben, eine Bedrohung oder das Mitführen eines Messers bestritt er jedoch.