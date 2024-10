Burgenländische ÖVP-Ortschefs klagen: "Land hungert Gemeinden aus"

Der Konter von Landesseite folgte am Mittwoch. Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) erinnert in einer Aussendung an ein Sonderförderpaket des Landes in der Höhe von 25 Millionen Euro. Von diesen Landesmitteln für Infrastrukturpakete würden nicht nur rote Gemeinden profitieren, wie mancherorts gemunkelt wird - Hornstein erhalte beispielsweise 3,36 Millionen Euro für den Neubau des Feuerwehrhauses.