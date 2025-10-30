Neue Eisenstädter: Ob wir diesen U-Ausschuss „derblos’n“?

Erinnern Sie sich noch an den Untersuchungsausschuss des Landtags zur Commerzialbank Mattersburg vor fünf Jahren? Was im Gedächtnis haften blieb, ist die gespenstische Szenerie, die der Corona-Pandemie geschuldet war.

Im großen Saal des Eisenstädter Kulturzentrums, in dem bei Konzerten oder Ballveranstaltungen Hunderte Menschen Platz finden, verloren sich vielleicht zwei Dutzend Personen – Mitglieder und Zeugen.

Selten wurde etwas gesagt, was sich so eingeprägt – und überdauert – hat, wie der legendäre Satz von Bankgründer Martin Pucher, der auf die Frage, warum er nach Jahrzehnten des Tricksens und Täuschens just Mitte Juli 2020 mit einer Selbstanzeige das Kartenhaus zum Einstürzen brachte, geantwortet hat: „Ich hab’ es nimmer derblos’n“.