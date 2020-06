Burgenland: Millionen für neue Schulgebäude

Turnhallen im Fokus

Der Löwenanteil der Investitionen in den Bildungsbereich geht freilich in die Bundesschulen. Neben der bereits erwähnten HTL Pinkafeld betrifft das insgesamt 13 Standorte in Neusiedl am See, Eisenstadt, Mattersburg, Oberwart und Oberschützen. In den beiden größten Städten des Landes, also Eisenstadt und Oberwart, liegt der Fokus auf den Turn- und Sporthallen.

Im Pflichtschulbereich investieren die Gemeinden und das Land aktuell in neun Projekte an Volks- und Mittelschulen. Das Investitionsvolumen beläuft sich dabei auf insgesamt 7,187 Millionen Euro, von denen das Land rund 1,7 Millionen fördert.