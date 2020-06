Pkw gegen Zug im Nord-, Pkw gegen Polizist im Südburgenland

Im Ortsgebiet von Jois (Bezirk Neusiedl am See) ist am Montagnachmittag ein Pkw mit einem Zug zusammengestoßen. Dabei entstand lediglich Sachschaden, es gab keine Verletzten, hieß es von der Polizei. Im Auto hatten sich laut Landessicherheitszentrale (LSZ) zwei Personen befunden. Die Feuerwehr Jois war im Einsatz, auch ein Rettungswagen war an Ort und Stelle.

Im Bezirk Jennersdorf wurden die Einsatzkräfte ebenfalls zu einem Unfall gerufen: In Welten (Gemeinde St. Martin an der Raab) war laut LSZ ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet. Eine Frau erlitt dabei leichte Verletzungen, sie wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Feldbach (Bezirk Südoststeiermark) gebracht.

Polizist auf Schutzweg angefahren

Bereits am Vormittag wurde in Güssing ein Polizist auf einem Schutzweg von einem Pkw erfasst und niedergestoßen. Der Beamte war nach Angaben der Landespolizeidirektion Burgenland bei der Schulwegsicherung im Einsatz, als ein Autofahrer ihn übersah.

Der Polizist erlitt bei dem Unfall Verletzungen am rechten Knie. Sein Kollege brachte ihn ins Krankenhaus.