Burgenland meldet erstmals seit August keine neuen Corona-Infektionen

Die Schutzimpfung haben laut dem Koordinationsstab Coronavirus bisher 121.000 Personen über das Land Burgenland erhalten, davon erhielten 54.386 Personen bereits die zweite Impfdosis. Insgesamt wurden also 175.386 Impfdosen verimpft.

Die Sieben-Tages-Inzidenz in den Bezirken ist weiter niedrig - in Rust und Jennersdorf liegt sie sogar bei 0, Mattersburg führt diese Wertung mit 22,5 an.