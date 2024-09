Kinderbetreuung im Burgenland (fast) die beste in Österreich

In Österreichs Kindergärten gibt es neuerdings mehr Plätze, bei denen beiden Eltern ein Vollzeitjob möglich ist. Das zeigt der unlängst veröffentlichte zweite Monitoring-Bericht der Statistik Austria zur elementaren Bildung . Der Anteil ist bei den Kindern bis fünf Jahre innerhalb eines Jahres von 52 Prozent auf nunmehr (Schuljahr 2023/24) rund 59 Prozent gestiegen.

Die gute Nachricht: Mit Ausnahme von Wien hat das Burgenland die höchste Quote an Plätzen, die mit einem Vollzeitjob vereinbar sind.

Der Anteil an sogenannten VIF-konformen Plätzen variiert regional allerdings stark. In Großstädten gibt es generell mehr Angebot.

Mit einer Besuchsquote von 96,6 Prozent der drei- bis fünfjährigen Kinder rangiert das Burgenland hinter Wien an der Spitze der Bundesländer. Am höchsten sind die Zahlen aus den Bezirken Oberpullendorf und Oberwart , wo jeweils über 98 Prozent einen Kindergarten besuchen.

Die dahinter liegenden Bezirke Mattersburg (97,2 Prozent) und Neusiedl am See (96,7 Prozent) bestätigen den Trend: Die burgenländischen Eltern schicken ihre Kinder in die elementaren Bildungseinrichtungen – und das flächendeckend, auch wenn die Besuchsquoten im Süden etwas unter dem Durchschnitt liegen. Schlusslicht sind die Bezirke Güssing (92,1 Prozent) und Jennersdorf (92,5 Prozent).

"Wir haben zur richtigen Zeit die richtigen Maßnahmen gesetzt. Durch Gratis-Kindergarten und -krippe, die bedarfsorientierte Anpassung der Öffnungszeiten und die Einführung einer verpflichtenden Ferienbetreuung haben wir eine wesentliche Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf erreicht, auf die wir zurecht stolz sein können", kommentiert Landesrätin Daniela Winkler.