Burgenland: Handgranate in Weingarten gefunden

In seinem Weingarten in Deutschkreutz (Bezirk Oberpullendorf) hat ein Mann am vergangenen Freitag eine Handgranate gefunden.

Wie sich herausstellte, handelte es sich um Kriegsmaterial aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Handgranate war russischer Bauart und der verständigte Entminungsdienst entsorgte sie fachgerecht, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag.