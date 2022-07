Wer warf die Handgranate?

Für Polizei und Rettung gab es am 27. Juli 2002 gegen drei Uhr früh Großalarm. Von den insgesamt 60 Gästen der Disco wurden 27 zum Teil schwer verletzt, zwei davon lebensgefährlich. Sofort wurden auch die Unfallstationen des AKH und das UKH vorinformiert. „Massenanfall von Verletzten durch Handgranatenanschlag, bitte alles vorbereiten, die ersten Patienten kommen in etwa zehn Minuten“, lautete die Information der Rettungsleitzentrale Linz an die Spitäler. Dass es keine Toten gab, lag am Typ der Handgranate: Die „M 75“ ist eine strategische Waffe, die eine Plastikhülle hat und mit Hunderten kleinen Stahlkugeln gefüllt ist. Sie soll möglichst viele Helfer im Angriffsfall binden, aber primär nicht töten.