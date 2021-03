Burgenland: Großer Unmut wegen Cluster nach Vorstandssitzung

Masken tragen und Abstand halten. Das sind zwei Grundregeln in der Pandemie, festgeschrieben in den Covid-Verordnungen. Die gelten aber nicht für alle, wie ein Fall in der Gemeinde Wimpassing zeigt.

Denn dort kam es vor wenigen Tagen zu einer folgenschweren Sitzung des Gemeindevorstandes. Neun Personen waren anwesend, einer davon trug bereits beim Betreten des Raums keine Maske – und wollte auch partout keine aufsetzen, trotz Aufforderung von ÖVP-Vizebürgermeisterin Marion Pöschl.

Zwei Tage später wurde dieser Mann positiv getestet.