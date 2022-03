Burgenland Extrem: Wandern, Trekking, Kanufahren

Der allgegenwärtige Virus hat das geplante Comeback der „24 Stunden Burgenland Extrem Tour“ am 28. Jänner vereitelt. Zum zweiten Mal in Folge musste der eisige Wandertag rund um den Neusiedler See abgesagt werden.

Stattdessen wird das Sportevent, wie schon 2021, von der kalten in die warme Jahreszeit verlegt. Am Freitag, 24. Juni 2022, geht es zum mittlerweile elften Mal 120 Kilometer rund um den größten Steppensee Europas. Dabei handelt es sich um den berüchtigten „Original Trail“ mit Start und Ziel in Oggau. Wie immer stehen auch kürzere Routen mit 80, 60 und 30 Kilometern Länge zur Auswahl. Die gute Nachricht für alle, die sich schon für die abgesagte Wintertour angemeldet hatten: Sie haben ihren fixen Platz für den Startort, der für den Jänner-Termin gewählt wurde. Alle anderen können sich unter 24stundenburgenland.com ab sofort für den heißen Wandertag für Fortgeschrittene anmelden.

Trek durch den Landessüden

Schweißtreibend versprechen auch drei Tage im Südburgenland zu werden: Von 26. bis 28. August stehen drei Tage Trekking inklusive Übernachtung im Freien am Programm. „Burgenland Extrem“-Mitglieder bekommen demnächst die Details zugeschickt.