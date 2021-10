Burgenländerin ist 200. Bürgermeisterin in Österreich

Jüngste Ortschefin

Eine weitere neue Bürgermeisterin ist Nicole Zehetner-Grasl. Sie ist mit 25 Jahren die jüngste Ortschefin Österreichs und leitet die Geschicke von Hofkirchen im Traunkreis in Oberösterreich. Für sie ist wichtig, dass alle Lebensrealitäten in der Kommunalpolitik ihrer knapp 2.000 Einwohner-Gemeinde Gehör finden: „Ich will zeigen: Ich bin eine Frau, ich bin 25 Jahre alt und ich traue mir das zu. Bitte traut euch das auch zu – auch wenn die eine oder andere Hürde am Weg liegt.“

Im Bundesländervergleich gibt es die meisten Bürgermeisterinnen in Niederösterreich – 75, gefolgt von Oberösterreich mit 47, in der Steiermark sind es 22, könnten aber schon bald um eine mehr sein. In Graz ist nach dem Wahlsieg der KPÖ-Kandidatin Elke Kahr in der zweitgrößten Stadt Österreichs vielleicht auch bald eine Frau am Ruder. In Tirol sitzen 17 Frauen am Bürgermeistersessel, im Burgenland 14 und in Kärnten zehn. In Salzburg gibt es neun Bürgermeisterinnen und in Vorarlberg sechs.