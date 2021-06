Stefan Bubich zieht sich als Osliper Bürgermeister zurück

Gemeinsam mit ihrer Familie ist Wennesz-Ehrlich Winzerin im Nebenerwerb. Sie ist seit über 20 Jahren mit ihrem Mann Ernst verheiratet und hat mit Catharina eine 23-jährige Tochter, die Jus studiert. Wennesz-Ehrlich möchte lösungsorientiert die Zukunft gestalten. Ihr Leitspruch lautet: "Geht nicht, gibt´s nicht!"

"Wunschnachfolgerin" für die ÖVP

"Da ich Oslip liebe und mich meine Familie und auch die ÖVP Oslip voll unterstützen, werde ich im Herbst für das Bürgermeisteramt kandidieren. Ich spüre eine hohe Akzeptanz und einen großen Rückhalt in der Bevölkerung", heißt es in der Presseaussendung. "Mir liegen die Osliperinnen und Osliper sehr am Herzen und ich möchte partei- und generationenübergreifend, gemeinsam mit der Bevölkerung, unsere Heimatgemeinde in eine gute Zukunft führen."

Für Gemeindeparteiobmann Markus Schumich ist Wennesz-Ehrlich die "Wunschnachfolgerin" von Bubich, ihre Nominierung sei einstimmig gewesen. Unterstützung gibt es auch von Bezirksparteiobmann und Nationalratsabgeordneten Christoph Zarits: "Zuerst möchte ich mich bei Bürgermeister Stefan Bubich herzlich für die geleistete Arbeit bedanken. Ich freue mich sehr, dass wir mit Margit Wennesz-Ehrlich eine verlässliche, kompetente und erfahrene Bürgermeisterkandidatin haben. Sie hat bereits durch ihr vielfältiges Engagement bewiesen, dass sie viel bewegen kann. Als Bürgermeisterin wird sie die Gemeinde sicher gut nach außen repräsentieren."