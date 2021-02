„Die Wirtschaft im Burgenland wird weiblicher“

Sie selbst machte den Schritt in die Selbstständigkeit im Jahr 2008, nach ihrer Karenz. „Ich war in der Shopping City Süd als Schneiderin angestellt, die Arbeitszeiten waren aber mit zwei kleinen Kindern einfach nicht vereinbar“, erinnert sich Petra Schumich.

Also ging die Osliperin das Wagnis ein. „Am Anfang war ich unsicher, habe gehofft, dass es schon irgendwie gehen wird. Nach einem Jahr habe ich aber schon eine Mitarbeiterin gebraucht, weil es so gut gelaufen ist“, erzählt sie. „Das dritte Kind ist dann zum Großteil in der Werkstatt aufgewachsen. Anders wäre es nicht gegangen.“

Selbstständigkeit und Familie

Heute beschäftigt die gelernte Damenkleidermachermeisterin Schumich drei Mitarbeiterinnen. Als neue Landesvorsitzende der Wirtschaftskammer-Organisation „Frau in der Wirtschaft“ freut sie, dass immer mehr Burgenländerinnen ihrem Vorbild folgen. „Die Wirtschaft wird weiblicher“, kann sie berichten. „Laut Statistik werden mehr Firmen von Frauen neu angemeldet, als von Männern.“