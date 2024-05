Friedensburg Schlaining startet mit sechs neuen Ausstellungen

Stadtschlaining wird immer mehr zum kulturhistorischen "Hotspot" des Südburgenlandes . Und das hat nicht nur mit dem am Sonntag beginnenden Klangfrühling (5. bis 12. Mai) zu tun, der schon seit Jahren Gäste in die Region bringt.

In dieser Tonart soll es ab dem Saisonstart am kommenden Donnerstag (9. Mai) weitergehen. Gleich sechs neue Ausstellungen warten auf die Besucher, am Donnerstag, dem Tag der offenen Tür zum Saisonstart (12 bis 17 Uhr), sind diese bei freiem Eintritt zu besichtigen.

Außerdem werden an der Burg erneut Erweiterungs- und Umbauarbeiten vorgenommen, die den Kulturstandort Schlaining weiterentwickeln und als Ort der Friedensvermittlung stärken sollen. Jene Arbeiten, die direkt in der Burg vorgenommen werden, stehen zeitgerecht vor dem Abschluss.

"In der Friedensburg entstehen vielfältige Ausstellungswelten auf hohem Niveau, die den historischen Bogen von der seinerzeitigen Wehr- zur nunmehrigen Friedensburg spannen und auch andere Themenbereiche attraktiv abdecken", sagte Doskozil bei einem Besuch der Friedensburg. "Die intensive Auseinandersetzung mit den Themen Frieden und Demokratie, bei denen leider auch eine traurige Aktualität mitschwingt, ist dabei gesellschaftspolitisch hochrelevant."

Im Zuge dessen kündigte der Landeshauptmann auch eine zweite, große Bauphase am Standort an - ließ sich aber nicht konkreter in die Karten blicken. Grundlage der künftigen Maßnahmen sei eine gesamtheitliche Analyse der kulturhistorischen Region. Auf dieser Basis sollen demnächst "bauliche, touristische und kulturelle Maßnahmen in akkordierter Form umgesetzt werden", versprach Doskozil.