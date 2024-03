Burgenlands Burgen im Frühling: Der Pelikan über Güssing

Der Rest ist 500-jährige, durchaus bewegte Geschichte, die nun im Rahmen der Ausstellung „Der Pelikan über Güssing“ neu aufgerollt wird. Die Ausstellung – eröffnet wird sie am Freitag, zu sehen ist sie bis 31. Oktober jeweils von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr – entstand in Kooperation zwischen dem Land und der Burgstiftung.

All das und mehr präsentierten Stiftungskurator Batthyány-Strattmann, Stiftungsadministrator Michael Gerbavsits, Ausstellungskurator Gert Polster und Bürgermeister Vinzenz Knor am Mittwoch der Öffentlichkeit. Sie alle betonten, dass die Burg in Zukunft als Ausstellungsort mit deutlich mehr Veranstaltungen fungieren soll.

Unter dem Motto „von der Wehrburg zur Friedensburg“ wird in der Friedensburg Schlaining der inhaltliche Bogen vom Ursprung und der Errichtung bis zur heutigen Nutzung als Ausstellungszentrum und Sitz des Austrian Center for Peace (ACP) gespannt.

Start in Forchtenstein

Auf Burg Forchtenstein (Bezirk Mattersburg) sind die Vorbereitungen so gut wie abgeschlossen, steht doch schon am kommenden Wochenende der Saisonauftakt bevor. Dieses Mal mit einem Ostermarkt am 23. und 24. März. Geboten wird ein umfangreiches Programm: Vom Kunsthandwerksmarkt bis hin zum Kinderprogramm (von 10 bis 17 Uhr) ist alles dabei. In der Oster-Bastelstube können die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen und so das Warten auf den Osterhasen verkürzen.