Die ÖVP fordert einen Ausbau beider Kulturstätten. Für die Volksbefragung appelliert VP-Vizebürgermeister Alois Mondschein beide Varianten anzukreuzen: „Landeshauptmann Doskozil hat uns die Möglichkeit genommen, beides auszuwählen. Nur so können wir uns helfen: Wer beides ankreuzt, bringt damit seinen Willen zum Ausdruck, dass er beides will.“ Das sieht Landeshauptmann Hans Peter Doskozil anders. Doppelt angekreuzte Stimmzettel sind laut Burgenländischem Volksbefragungsgesetz ungültig. „Ich lade alle Wahlberechtigten des Bezirks ein, am Sonntag das Kreuz bei ihrem Favoriten zu machen. Güssing und der Bezirk werden auf jeden Fall gewinnen“, sagt Doskozil.

Am Sonntag stehen in den 28 Gemeinden des Bezirkes 68 Wahllokale zur Verfügung, wobei die Abstimmungszeiten teilweise unterschiedlich sein werden. Einzelne Wahllokale öffnen bereits um 7.30 Uhr. Drei der insgesamt elf Wahllokale im Bezirksvorort Güssing schließen um 14 Uhr. Danach werden die Stimmen ausgezählt und ein Ergebnis wird noch am Sonntag erwartet.