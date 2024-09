Bunte Vögel und arme Hunde

Reduziert hat sich zuletzt auch der Zulauf aus dem grenzüberschreitenden Welpenhandel. Musste in früheren Jahren mitunter über Nacht Platz für Dutzende Hunde oder Katzen geschaffen werden, die bei Grenzkontrollen von der Polizei in Kastenwägen osteuropäischer Schmuggler entdeckt worden waren, "hat sich der Welpenhandel mittlerweile verschoben, sagt Böck.

Statt im Dutzend werde nun en detail geliefert, bestätigt man auf KURIER-Anfrage auch in der Landespolizeidirektion. In den vergangenen zwei Monaten, so berichtet ein Beamter, habe es zwei Fälle gegeben, ein Täter wurde bereits ausgeforscht.