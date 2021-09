Militärhundezentrum: Vierbeinige Elite der Nation

In erster Linie setzen Koppitsch und die rund 15 Ausbildner (bei insgesamt 40 zivilen und militärischen Mitarbeitern in Kaisersteinbruch) bei der militärischen Ausbildung auf Rottweiler. Mit mehr als 1.800 gezüchteten und eingesetzten Hunden ist Kaisersteinbruch die größte Rottweilerzucht der Welt. Insgesamt haben in den fast sechs Jahrzehnten 2.300 Hunde die Ausbildung durchlaufen, sagt Koppitsch, selbst Hundevereinspräsident mit zwei englischen Jagdhunden bei sich daheim.

Neben Rottweilern, die entgegen der landläufigen Einschätzung von beinahe phlegmatischem Gemüt sind, werden auch deutsche und belgische Schäfer sowie Labradorhunde trainiert.