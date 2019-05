Militärhundeführer aus Afrika werden im Burgenland ausgebildet

Drei Monate haben Hundeführer der Streitkräfte aus Ghana in Kaisersteinbruch, Bezirk Neusiedl am See, gemeinsam mit zwei belgischen Schäferhunden die Schutz- und Spürhundeausbildung absolviert. Die Ausbildungskooperation hat bereits 2018 begonnen. „Ein mobiles Trainingsteam des Bundesheers reiste nach Accra, die Hauptstadt Ghanas“, heißt es vom Bundesheer.

Damals wurden die Grundlagen des „Combat Dog Trainings“ vermittelt, auf denen der aktuelle Lehrgang aufbaut. „Ziel des Kurses ist es, das erworbene Wissen auf Basis ,train the Trainer’ zu vermitteln“, erklärt ein Sprecher des Heeres.