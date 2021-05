Bullinarium zum Bierwirt des Jahres gekürt

Bierkultur

Auf der Speisekarte finden sich Tafelspitz und Gulasch sowie klassische Sonntagsbraten aus dem Rohr und natürlich Steaks in allen Varianten – fachkundig von Mateo Lopez am Grill zubereitet. Und dazu wird im Bullinarium frisch gezapftes Stiegl-Bier serviert – von den Klassikern Goldbräu, Paracelsus Bio-Zwickl, Freibier, Hell, Weisse bis hin zu den saisonalen Stiegl-Hausbieren. Die besondere Pflege der Bierkultur in dem Restaurant hat die Jury überzeugt und vor Kurzem wurde der Titel vor Ort in Markt Allhau an die Geschäftsführer verliehen.

In der neuen Wirtshausführer-Ausgabe 2021 widmeten sich die Herausgeber Renate Wagner-Wittula sowie Klaus und Elisabeth Egle auch den Gastronomie-Trends in Zeiten von Corona: „Der Großteil unserer Lokale dürfte mit der Krise gut zurechtgekommen sein, weil es sich meistens um Familientriebe handelt, die auf soliden Beinen stehen.“

In die 22. Auflage des Wirtshausführers wurden 80 neue Lokale aufgenommen, insgesamt werden 1.000 Wirtshäuser, Landgasthöfe, Stadtgasthäuser, Beisl und Hotelrestaurants in Österreich, Südtirol, an der Adria, Friaul, Slowenien und Istrien vorgestellt.