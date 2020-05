Bullinarium öffnet seine Pforten

Familienbetrieb

Das Restaurant mit Infotainment ist der letzte Mosaikstein für die Familie Haller, die den größten landwirtschaftlichen Familienbetrieb Österreichs führt. Tierarzt und Landwirt Christoph Haller mästet rund 1.500 Rinder und hat sich seit Jahren voll und ganz der Kreislaufwirtschaft verschrieben. „Wir haben die größte Kreislaufwirtschaft in Österreich mit unseren Rindern und unserer Biogasanlage“, sagt der Veterinärmediziner. Mit viel Gras und Heu von den Wiesen des „Ramsar-Schutzgebietes“ an der Lafnitz werden die Bullen gefüttert. Der Mist wird in der Biogasanlage zur Energie, die mehr als 2.000 Haushalte versorgen kann. Der Rest geht als Dünger wieder auf die Felder und der Kreislauf schließt sich mit dem Fleisch der Bullen, das die Familie Haller direkt an die Kunden verkauft.

Tochter Sabrina Lopez übernimmt die Gästebetreuung im Lokal, ihr Mann Mateo steht in der Küche. „Das Bullinarium bietet seinen Besuchern kulinarische Genüsse wie sie sein sollen, regional und nachhaltig in der Herkunft, vielfältig und international in der Zubereitung“, sagt Haller.