Bürgermeister tritt nach Polizeieinsatz zurück

Weber selbst nahm am Freitag gegenüber dem ORF Stellung: Er habe seine Frau an diesem Tag geschubst, sie aber noch nie geschlagen. Sein Amt lege er nun zurück, um seine Familie, seine Kinder und sich selbst aus der Schusslinie zu nehmen und er sprach von "unentschuldbarem Fehlverhalten".

Reaktionen von ÖVP und FPÖ

Auch ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz meldete sich am Freitag zu Wort: „Gewalt an Frauen ist nicht tolerierbar. Da gibt es nichts schön zu reden. Der Bürgermeister hat nun die Konsequenzen gezogen.“ Die FPÖ hatte eben diese in einer Aussendung gefordert. „Gewalt gegen Frauen darf nicht totgeschwiegen und vertuscht, sondern muss konsequent geahndet werden“, so Landesparteichef Alexander Petschnig.