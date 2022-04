Bürgermeister als Amtmann: Rechnungshof sieht Problem

Der aktuelle Prüfbericht des Landesrechnungshofes (LRH) stellt der Gemeindeführung von Litzelsdorf kein gutes Zeugnis aus. Zumindest nicht für die Jahre 2017 bis 2019. Da „fehlten“ nämlich 100.000 Euro in den Rechnungsabschlüssen. Allerdings nur in der Buchhaltung, weil es sich dabei um Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde an die eigene Infrastruktur KG handelte (Miete und Betrieb von Kindergarten und Volksschule; Anm.). Der fehlende Betrag wurde dann 2020 aus einem neuen Kredit beglichen.