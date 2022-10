Breitenbrunn: Neos holten drei Mandate, hatten aber nur zwei Kandidaten

Weil Nachnominierungen nicht erlaubt sind, besteht der Breitenbrunner Gemeinderat in den kommenden fünf Jahren aus 20 statt 21 Mitgliedern, die SPÖ bleibt trotz Verlusten mit 10 Mandaten stärkste Partei. Er könne sich nicht erinnern, dass eine Partei mehr Mandate als Kandidaten hatte, sagt Vize-Landeswahlleiter Erich Hahnenkamp.

Neos-Chef Schneider hat in seiner Heimatgemeinde vor der Wahl „mit 15 Leuten Gespräche geführt“, aber die Angst vor möglichen Nachteilen habe alle abgeschreckt. Nach dem Erfolg hätten sich aber bereits wieder viele gemeldet. Der 32-jährige Kicker will jetzt in der Gemeindepolitik aufgeigen. 2027 peilt er den Bürgermeister an.